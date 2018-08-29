124-я ракетка мира украинка Калинина едва не обыграла действующую чемпионку US Open

Новая звезда мирового тенниса Слоан Стивенс с огромными проблемами прошла малоизвестную украинскую теннисистку.

Украинка Ангелина Калинина, представляющая вторую сотню теннисисток мира, дала бой третьей ракетке мира американце Слоан Стивенс в матче второго раунда US Open-2018.

Фактически 124-я ракетка мира была в шаге от победы над 3-й ракеткой, но не воспользовалась возможностью и уступила сопернице путь в третий круг.

21-летняя Калинина очень стабильно выступала в первом сете, выигрывая практически все мячи на своей первой подаче, а также хорошо действуя на приеме. Стивенс слишком долго входила в игру, много ошибалась на подаче и как следствие проиграла сет - 4:6.

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Старт второй партии остался за американкой, она взяла три первых гейма. Слоан удерживала преимущество и вышла подавать на сет при счете 5:4, но Калинина сумела остаться в игре. Затем, впрочем, Ангелина проиграла свою подачу - Стивенс получила еще один шанс подать на сет. У Калининой снова был брейк-поинт, но в этот раз Слоан дожала: она отыгралась, взяла подачу и выиграла сет, 7:5.

Этот момент оказался переломным в матче - Калинина немного расклеилась в третьем сете, у нее перестала идти первая подача, а Слоан, наоборот, поймала кураж. В решающей партии особой интриги не было: быстрый брейк, затем еще один и победа американки со счетом 6:2.

Победительница US Open-2017 Слоан Стивенс за 2 часа 45 минут обыграла Ангелину Калинину и вышла в третий раунд US Open, сохранив шансы на защиту титула.

US Open. Второй раунд

Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина) - 4:6, 7:5, 6:2

Напомним, что ранее сегодня в третий круг US Open пробилась Элина Свитолина, которая обыграла немку Татьяну Марию.