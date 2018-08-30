Чемпионка Европы по синхронному плаванию Елизавета Яхно: Не была морально готова к роли лидера сборной, но не воспользоваться таким шансом не могла

Новый лидер сборной Украины по синхронному плаванию Елизавета Яхно уже на первом своем крупном старте в новом качестве – чемпионате Европы – собрала полный комплект наград. На ее счету золото в группе, пять серебряных медалей и бронза в индивидуальной технической программе. Спортсменка взвалила на себя «бремя лидерства» в команде и отлично справляется с задачей, постоянно показывая высокий результат.

УНИАН пообщался с лидером сборной Украины о минувшем сезоне и его главном старте – чемпионате Европы, будущем чемпионате мира и «олимпийской лихорадке», которая накрывает спортсменов уже сейчас, за два года до старта Токио-2020, модельных перспективах и заработках синхронисток, а также, стоит ли отдавать детей в синхронное плавание, и в каком возрасте.

Елизавета, на нынешнем чемпионате Европы вы завоевали 7 медалей во всех видах программы синхронного плавания. Тяжело ли было настраиваться на такой марафон – семь финалов за пять дней? Тяжелее с моральной, или физической точки зрения?

Настраиваться, конечно, было тяжело. Но так как я была уже на чемпионате мира в 2017-м году, я это все прошла и примерно понимала, на что я иду. Там у меня было 5 программ и так же, как и здесь, все с финалами. То есть, можно сказать, что было одно и то же. Поэтому – да, я однозначно была готова, понимала, на что иду.

Какой вид программы в этом году оказался самым трудным?

Каждая программа по-своему тяжела. Нужно подходить к выступлениям креативно, каждое подавать по-своему, чтобы оно было оригинальным. Труднее, наверное, в группе, где есть другие девочки. Ведь если кто-то ошибается, то цена этой ошибки может быть очень велика – можно подставить всю команду. «Лажать» в нашем виде спорта совсем нежелательно.

Те есть, вам лично легче выступать с сольной программой, чем вместе с партнершами по команде?

Однозначно. Это даже не обсуждается.

Подготовка сольного выступления – насколько тяжело проходит этот процесс и как много лишнего времени на тренировках он забирает? Или все-таки групповое упражнение отрепетировать сложнее?

Подготовка групповых выступлений происходит намного тяжелее, потому что у нас очень много времени уходит на отработку синхрона. Девочек много, все разные, а тренер должен всех привести к общему знаменателю, чтобы все были как одна. Мы же должны выполнять движения абсолютно одновременно.

Сольное упражнение дается гораздо легче. Ты ни под кого не подстраиваешься, сосредотачиваешься на выполнении определенных элементов, и – вперед. Здесь нужна только твоя концентрация и желание сделать все как можно лучше.

В групповых упражнениях вы выполняете свои элементы на минимальном расстоянии друг от друга. Насколько травматичный вид спорта синхронное плавание?

Не думаю, что очень уж опасный. Гораздо менее травматичный, например, чем та же художественная гимнастика. Это все-таки вода, она держит, смягчает удар. Единственная ситуация, при которой можно получить серьезную травму, это когда мы выбрасываем девочку вверх из-под воды, и она падает назад в воду. Тогда – да, она может кого-то зацепить, другую девочку, и может быть серьезная травма.

Часто такие ситуации бывают?

Не часто, но случается.

Вы впервые выступили в роли лидера команды на взрослом крупном соревновании уровня ЧЕ или ЧМ. Насколько тяжело было справляться с волнением, давило бремя лидерства в команде?

Ну, скажем так, на этом старте я уже не так переживала, как на моем первом старте во Франции. Перед чемпионатом Европы состоялся ряд других турниров, была возможность почувствовать себя лидером команды. В этом году чемпионат Европы уже был пятый старт, и была возможность понять и прочувствовать себя в этой роли. Настраивалась – как всегда. Продумывала программы – от начала и до конца, слушала тренера всегда. Я думаю, именно это и помогло.

На нынешнем турнире вы собрали полный комплект наград, став и чемпионкой Европы вместе с командой в комбинации, и бронзовым призером в личной произвольной программе. При этом, в остальных видах программы стабильно завоевывали серебро, опережая соперниц из Италии. Что не получилось в очном противоборстве с Линдой Черрути?

Не знаю… Не могу ответить на этот вопрос. Судьи решили, что в этой программе я была немного хуже, чем в предыдущей. Это их решение и я не могу его комментировать.

Кстати, насчет судейства. Со стороны кажется, что синхронное плавание очень похоже на художественную гимнастику. Прежде всего, в плане судейства, где очень трудно разгадать, за счет чего одна команда опережает другую. Считаете ли вы, что сборная России действительно сильнее во всех номерах программы, где она была представлена? Или, как и в художественной гимнастике, здесь есть свой судейский произвол?

Нет, никаких судейских заговоров я тут не вижу. Сборная России, на данный момент, действительно сильнее всех в мире.

Я считаю, что Россия сейчас на высоте. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы улучшить качество своих программ, стараться быть с ними наравне, в чем-то опережать их и выигрывать золотые медали чемпионатов мира и Европы. Но, на данный момент, Россия лучше. У них лучше отработанны программы, элементы исполнены чище.

В том старте – в групповых упражнениях – где не участвовала сборная России, наша команда изначально считалась фаворитом? И почему вообще россиянки отказались от выступлений в этом виде программы?

Как сказали представители сборной России, они предоставляют возможность другим странам получить золото. Мол, как говорят представители этих стран, сборная России со своими победами уже всем надоела. Как я прочитала в Интернете, это был «чисто политический вопрос» - отдать один комплект медалей кому-то другому.

Что касается того, были ли мы фаворитами – да. Я считаю, что кроме России, все остальные команды мы опережаем. И вполне заслуженно завоевали золотую медаль в этом виде программы.

Предыдущим лидером сборной Украины была Анна Волошина. Вы морально готовились ее заменить? Подмечали что-то за «вожаком» команды?

Мне не говорили, что я буду следующим лидером команды и к такому повороту событий я была не готова морально. Даже год назад я себе еще не представляла, что могу стать первым номером. Но, раз выпал такой шанс - стать лидером национальной команды по синхронному плаванию, то, конечно же, я не буду отказываться от такой возможности, насколько тяжело это бы не было.

Что касается Анны Волошиной, то я всегда на нее смотрела, как на авторитетную спортсменку. Еще со времен юношеской команды. Подсматривала у нее какие-то движения, смотрела на ее отношение к тренерам, на то, как другие старшие девочки общаются с тренером, применяла это все потом на практике. Мы тянемся друг за другом, это естественный процесс.

В июле следующего года в южнокорейском Кванджу состоится чемпионат мира по водным видам спорта. Уже начали подготовку к главному предолимпийскому старту? И вообще, предолимпийское волнение уже появилось? Все-таки до Токио-2020 осталось всего два года…

Да, волнение есть, оно уже ощущается. Все-таки Олимпиада – особый старт. И по статусу, и по времени проведения – лишь раз в четыре года.

Что касается подготовки к чемпионату мира, то мы пересмотрим все свои ошибки, которые сделали за этот год, проанализируем их. Возможно, что-то поменяем в тренировочном процессе. Но, опять же, это все зависит от решения тренеров. Им виднее, как лучше построить нашу подготовку, чтобы потом показать максимально возможный результат.

Ваш вид спорта многих болельщиков привлекает не столько чисто спортивными аспектами, сколько визуальной красотой. Многие синхронное плавание просто называют сексуальным. Часто приходится с таким сталкиваться?

Ну, если честно, чтобы так прямо называли наш вид спорта «сексуальным», я такого не слышала. Другое дело, что если красивая солистка – с красивым лицом, телом, ногами и, плюс, техника у нее хорошая, то где-то она может и выиграть дополнительные баллы именно из-за внешности. Но, не везде, и не всегда. Просто иногда, при хорошем выступлении, это может быть еще и как бонус в дополнение.

Красивая фигура, как правило, способствует продвижению на обложки глянцевых журналов, рекламным контрактам…

Я еще такого не видела, чтобы представительница синхронного плавания где-то предстала в образе модели, но всякое может случиться. Вполне возможно, это когда-то произойдет. Пока же представительниц нашего вида спорта обходят стороной модные журналы и подиумы.

Насколько развиты коммерческие старты в синхронном плавании? Можно ли в вашем виде спорта обеспечить себе безбедное существование?

Да, у нас есть Мировая серия, там есть свой призовой фонд. Если ты постоянно выступаешь на высоком уровне, то можно заработать приличные деньги. Согласно регламенту этих соревнований, каждая команда принимает участие в 4 из 10 этапов, а потом результаты суммируются, и выводится общая турнирная таблица.

Эта серия и есть основной источник дохода. Например, общий призовой фонд Мировой серии в этом году составил более 250 000 долларов США.

Ну и, плюс, чемпионаты мира и Европы. В этом году главным стартом был европейский чемпионат. В следующем году будет мировое первенство.

С какого возраста начинают заниматься синхронным плаванием? Нужна ли перед этим какая-то специальная подготовка, или в секцию можно приходить практически «с нуля»?

Я пришла в секцию в 7 лет, вообще «с нуля». У меня не было растяжки, я не могла переворачиваться вниз головой… Вообще же, в наш вид спорта, наверное, как и в любой другой, желательно приходить пораньше. Можно и с 5 лет, приходят и в 6 лет. Конечно, лучше, чтобы уже была какая-то база. Чтобы ребенок мог, например, садиться на шпагат, становиться на «мостик», плавать немного. Потом, в процессе тренировок, его уже, конечно, научат всем остальным премудростям нашего вида спорта.

Ваш вид спорта тяжелый? Скажем так, пожелали бы вы своей будущей дочке заняться синхронным плаванием?

Вид спорта, конечно, тяжелый – соглашусь. Ведь синхронное плавание включает в себя еще и акробатику (прыжки), спортивное плавание, растяжку… То есть, у нас комбинированный вид спорта, который, конечно, не из легких.

Но, если у меня будет дочка, то, возможно, и отдам ее на синхронное плавание. Ничего страшного я в этом не вижу.

А насколько трудоемкий вид спорта синхронное плавание? Сколько часов в день вы уделяете тренировкам?

У нас тренировки длятся по 7-8 часов в день. Можно сказать, что синхронное плавание – это наша жизнь.

Раз уж заговорили на личные темы, каков идеал мужчины Елизаветы Яхно? Какими качества должен обладать будущий избранник?

Хочется, чтобы был целеустремленный, умный и, конечно, с чувством юмора.

А как насчет будущей профессии? Например, интересно ли вам тренировать деток? Или еще рано задумываться об этом…

Нет, я бы хотела попробовать в жизни что-то другое. Оставаться в синхронном плавании, думаю, это не для меня. Возможно, я буду дизайнером интерьеров.

Будете учиться на дизайнера?

Сейчас как раз раздумываю над этим вопрос. Скорее всего, пойду учиться.

Вы родились и до 2014-го года жили в Донецке. После начала известных событий бывали дома?

В 2014-м году, из-за начавшегося противостояния, мы вынуждены были переехать в Харьков. Нас перевезла тренер. Мы жили в общежитии и тренировались здесь. А дома я в последний раз была в августе 2016 года. У меня в Донецке остались бабушка, дядя с женой, есть, кого навестить и с кем пообщаться.

Кирилл Стадниченко