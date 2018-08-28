Свитолина отказалась общаться с российскими комментаторами телеканала Eurosport
21:35, 28 августа 2018Другое
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Украинская теннисистка обыграла в первом раунде Открытого чемпионата США американскую спортсменку, после чего и произошел инцидент.
Свитолина не стала общаться с российскими журналистами / Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.
Об этом сообщил комментатор российского телеканала Максим Янчевский на своей странице в Twitter, сообщает Isport.
По его словам, украинка после победы в первом раунде US Open отказалась от флеш-интервью, ответив: "Извините, я не могу".
Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина обыграла американку Сачио Викери в трех партиях и вышла в 1/32 финала соревнований.
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