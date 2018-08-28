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Свитолина отказалась общаться с российскими комментаторами телеканала Eurosport

21:35, 28 августа 2018
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Свитолина не стала общаться с российскими журналистами / Reuters

Об этом сообщил комментатор российского телеканала Максим Янчевский на своей странице в Twitter, сообщает Isport.

По его словам, украинка после победы в первом раунде US Open отказалась от флеш-интервью, ответив: "Извините, я не могу".

Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина обыграла американку Сачио Викери в трех партиях и вышла в 1/32 финала соревнований.

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Теги: #Элина Свитолина#результаты украинцев на US Open