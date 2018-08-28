Цуренко вышла во второй круг теннисного US Open

Всего стартовый барьер соревнований преодолели три из шести отечественных теннисистки.

В Нью-Йорке (США) начался второй день Открытого чемпионата США, где первым запуском на одном из кортов состоялся матч украинки Леси Цуренко и Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

Матч завершился уверенной победой украинки в двух партиях со счетом - 6:3, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час и 15 минут.

За это время украинка успела выполнить два эйса, совершила 6 двойных ошибок, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 65 розыгыршей мячей, против 48 у соперницы.

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Таким образом, во второй круг соревнований вышли три украинские теннисистки. Накануне стартовый этап преодолели Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Еще три наши теннисистки - Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская - завершили свои выступления в Нью-Йорке уже по итогам первого матча.

Открытый чемпионат США в нынешнем году проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.