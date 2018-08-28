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12 спортсменов сборной Украины выступят на чемпионате Европы по стрельбе из лука

17:23, 28 августа 2018
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Чемпионат Европы по стрельбе из лука продлится до пятницы / trend.az

В классическом мужском луке Украину будут представлять на турнире Алексей Гунбин, Виктор Рубан и Георгий Иваницкий., сообщает Prosportua 

В соревнованиях женщин в этом же виде выступят Анастасия Павлова, Вероника Марченко и Полина Родионова.

Что касается блочного лука, то за мужскую сборную выступят Богдан Кищак, Роман Говядовский и Олег Пивень. А за женскую команду – Александра Грабик, Анна Савченко и Ксения Шкляр.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука принимает Легница (Польша) с 28 августа по 1 сентября.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат Европы#стрельба из лука