12 спортсменов сборной Украины выступят на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Турнир проходит в Польше с 28 августа по 1 сентября.

Сегодня на чемпионате Европы по стрельбе из лука состоится квалификационный раунд в классическом (олимпийском) и блочном луке.

В классическом мужском луке Украину будут представлять на турнире Алексей Гунбин, Виктор Рубан и Георгий Иваницкий., сообщает Prosportua

В соревнованиях женщин в этом же виде выступят Анастасия Павлова, Вероника Марченко и Полина Родионова.

Что касается блочного лука, то за мужскую сборную выступят Богдан Кищак, Роман Говядовский и Олег Пивень. А за женскую команду – Александра Грабик, Анна Савченко и Ксения Шкляр.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука принимает Легница (Польша) с 28 августа по 1 сентября.