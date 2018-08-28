12 спортсменов сборной Украины выступят на чемпионате Европы по стрельбе из лука
17:23, 28 августа 2018Другое
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Турнир проходит в Польше с 28 августа по 1 сентября.
Чемпионат Европы по стрельбе из лука продлится до пятницы / trend.az
Сегодня на чемпионате Европы по стрельбе из лука состоится квалификационный раунд в классическом (олимпийском) и блочном луке.
В классическом мужском луке Украину будут представлять на турнире Алексей Гунбин, Виктор Рубан и Георгий Иваницкий., сообщает Prosportua
В соревнованиях женщин в этом же виде выступят Анастасия Павлова, Вероника Марченко и Полина Родионова.
Что касается блочного лука, то за мужскую сборную выступят Богдан Кищак, Роман Говядовский и Олег Пивень. А за женскую команду – Александра Грабик, Анна Савченко и Ксения Шкляр.
Чемпионат Европы по стрельбе из лука принимает Легница (Польша) с 28 августа по 1 сентября.
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