Сестры Музычук и другие ведущие шахматистки Украины поедут в Россию на чемпионат мира

Турнир состоится в ноябре в Ханты-Мансийске.

Женская сборная Украины примет участие в чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске.

Украинки отправятся на турнир в сильнейшем составе, сообщает SportArena.

В команде будут пердставлены Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.

Анна Музычук будет защищать чемпионские титулы в блице и быстрых шахматах, которые она завоевала в 2016 году.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге не будет ни одного спортсмена из Украины.