Сестры Музычук и другие ведущие шахматистки Украины поедут в Россию на чемпионат мира
16:55, 28 августа 2018Другое
562 0
Турнир состоится в ноябре в Ханты-Мансийске.
Музычук сделал дубль на чемпионате мира-2016 в Дохе / fide.com
Женская сборная Украины примет участие в чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске.
Украинки отправятся на турнир в сильнейшем составе, сообщает SportArena.
В команде будут пердставлены Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.
Анна Музычук будет защищать чемпионские титулы в блице и быстрых шахматах, которые она завоевала в 2016 году.
Чемпионат мира пройдет с 1 по 25 ноября.
Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге не будет ни одного спортсмена из Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter