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Сестры Музычук и другие ведущие шахматистки Украины поедут в Россию на чемпионат мира

16:55, 28 августа 2018
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Музычук сделал дубль на  чемпионате мира-2016 в Дохе / fide.com

Украинки отправятся на турнир в сильнейшем составе, сообщает SportArena.

В команде будут пердставлены Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.

Анна Музычук будет защищать чемпионские титулы в блице и быстрых шахматах, которые она завоевала в 2016 году.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге не будет ни одного спортсмена из Украины.

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Теги: #шахматы#сборная Украины#чемпионат мира