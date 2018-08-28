Украинка Калинина впервые вышла во второй круг турнира Большого Шлема

Катерина Козлова и Даяна Ястремская прекратили выступления на US Open-2018.

Украинка Ангелина Калинина впервые в карьере прошла во второй круг на теннисном турнире Большого Шлема.

Калинина, занимающая 134-е место в рейтинге WTA, обыграла в первом туре соперницу из Лихтенштейна, которая находится на 165-й ступеньке реестра.

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Первая партия осталась за фон Дайхманн, однако во втором сете Калинина вернулась в игру и разгромила соперницу на тай-брейке. После 0:2 в решающей партии Ангелина взяла пять геймов подряд, после чего ее соперница приняла решение не продолжать игру из-за травмы.

Во втором раунде Ангелина Калинина встретится с действующей чемпионкой US Open, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) - 1:6, 7:6 (7:0), 5:2 отказ

Другая украинская теннисистка Катерина Козлова (№87 WTA) завершила выступления в одиночной сетке US Open-2018, проиграв испанке Ларе Арруабаррене (№85). Козловой удалось выиграть у соперницы всего три гейма. Соперницы провели на корте чуть больше часа. Козлова проиграла пять геймов на своей подаче и выполнила один брейк.

US Open. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Лара Арруабаррена (Испания) - 0:6, 3:6

Еще одна украинка Даяна Ястремская провела свой первый матч в основной сетке турнира Большого Шлема. В первом круге US Open-2018 Даяна уступила Каролине Муховой из Чехии.

US Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) - 4:6, 2:6

Еще одна украинская участница сыграет на US Open во вторник. На корт выйдет украинка Леся Цуренко.