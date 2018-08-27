Теннисный US Open-2017: рекордный по количеству и перспективный по качеству

Нынешний US Open - 138-й по счету. Спортсмены разыграют в нем суммарный призовой фонд, превышающий 50 миллионов долларов. Кстати, американская демократия и здесь налицо – призовые будут абсолютно равными. И женщины, и мужчины, разыграют по 25 миллионов 282 тысячи 400 долларов. И значительная часть этого пирога может достаться представительницам Украины. Разумеется, если они смогут дойти хотя бы до середины турнирного пути. На большее может рассчитывать Элина Свитолина, которая уже достаточно давно и прочно вошла в элиту мирового тенниса.

Лидер украинского и один из лидеров мирового тенниса достаточно уверенно играет на кортах с жестким покрытием (хард). И если год назад на Открытом чемпионате США она добралась до четвертого круга соревнований -1/8 финала, то уже спустя несколько месяцев, в январе-2018, на Открытом чемпионате Австралии, где игры проходят на кортах с аналогичным покрытием, сумела сделать шаг вперед и дойти до четвертьфинала соревнований. Теперь ей предстоит сделать новый шаг в своей карьере на US Open. А, учитывая место спортсменки в мировом рейтинге, любой результат, кроме четвертьфинала, будет считаться шагом назад. Ведь она автоматически проиграет спортсменке, которая стоит ниже ее самой в мировом рейтинге.

К сожалению, турниры серии «Большого шлема» не ее конек, и Элина это доказывала неоднократно. В частности, украинка дважды выигрывала крупные турниры накануне Открытого чемпионата Франции-2017 на том же самом грунтовом покрытии, что и корты в Париже – турниры в Стамбуле и Риме. Но когда дело дошло непосредственно до «Френч Оупен», то не сумела проявить психологическую устойчивость, проиграв уже в четвертьфинале. Похожая ситуация была и накануне US Open-2017, когда она выиграла турнир в канадском Торонто, победив в финале САМУ Каролин Возняцки из Дании, но в Нью-Йорке спортсменка оступилась в 1/8 финала.

В нынешнем году Свитолина продолжила «штамповать» победы на регулярных турнирах – в Брисбене (Австралия), Дубаи (ОАЭ) и Риме (Италия), но вот отношения со «Шлемами» у нее по-прежнему не складываются.

Многие в женском профессиональном Туре уже откровенно называют украинку «переоцененной» спортсменкой, у которой нет психологии победителя. Что, собственно, и подтверждают результаты на турнирах Большого шлема – самых престижных в мировом теннисе. Другие призывают набраться терпения и подождать. Мол, Элина еще не так долго находится в списке Топ-спортсменок Тура, чтобы требовать от нее громких побед. А соревнования классом чуть ниже она и так выигрывает постоянно.

Как бы там ни было, US Open станет последним шансом Свитолиной в 2018-м году войти в настоящую элиту – список спортсменок-победительниц турниров серии «Большого шлема». Сравниться с этим может, разве что, победа на Олимпийских играх. А так как шанс выиграть золотую медаль ОИ выпадает гораздо реже, то уже сегодня мы в предвкушении новых вершин 23-летней харьковчанки. Как рейтинговых, так и турнирных. Турнир в Нью-Йорке может стать во всех смыслах громким окончанием сезона-2018.

Что касается остальных украинских теннисисток, то тут действительно, рассчитывать можно только на массовость. И на тот факт, что кто-нибудь их них обязательно выстрелит. Следующей в рейтинге за Свитолиной стоит Леся Цуренко, которая в мировой табели о рангах лишь 34-я. Помимо скромного рейтинга, обращает на себя внимание также статистика выступлений Цуренко. В нынешнем году она выиграла лишь 1 турнир WTA, а за всю карьеру – четыре подобных соревнования.

Две Екатерины – Бондаренко (86) и Козлова (87), а также Даяна Ястремская (98) попали в список участниц турнира в Нью-Йорке только благодаря своему высокому рейтингу – попаданию в Топ-100 спортсменок мира. Этот список, кстати, могла бы пополнить и Марта Костюк, находящаяся на подходе к Топ-100 мирового рейтинга и уже хорошо запомнившаяся украинским болельщикам крупными победами в юниорском теннисе и локальными успехами на взрослом уровне. Но пока она только подходит к Топ-100 взрослого рейтинга (131), а в квалификации нынешнего US Open, после тяжелейшей победы в первом круге над представительницей России, не сумела развить свой успех в следующем поединке.

А вот кто порадовал в квалификации, так это Ангелина Калинина. 134-я ракетка мирового рейтинга одержала три уверенные победы в предварительных соревнованиях на кортах Нью-Йорка и обеспечила то самое рекордное представительство Украины в 6 теннисисток на US Open. Ранее такого не было никогда.

Что касается прогноза на женский турнир в целом, то список возможных победительниц довольно обширный. Согласно рейтингу и качеству выступлений в нынешнем сезоне, тут на победу могут претендовать и Симона Халеп, и Каролин Возняцки, и Ангелик Кербер, и Петра Квитова. Наконец, какой US Open без сестер Уильямс?... И Серена, и Винус посеяны в самой верхней части сетки. И встретится с ними до 1/8 финала, ни у кого из украинок шансов нет даже теоретических. А вот смогут ли сами сестры проявить себя во всей красе и дойти до решающих стадий второй недели соревнований, вопрос весьма любопытный. Пока что кажется, что годы не властны над спортсменками, которые продолжают штамповать победы. Сотворят ли они еще одно чудо в Нью-Йорке? Ответ на этот вопрос дадут ближайшие соревновательные две недели.

Не менее интригующая ситуация в мужском одиночном турнире. Хотя, как для украинских болельщиков, она просто ужасающая. Александр Долгополов продолжает залечивать свои травмы, уже пропустил ряд значимых турниров в этом году и пропустит US Open. И поддержать нашего лидера в его отсутствие так никто и не смог. Илья Марченко и Сергей Стаховский принимали участие в квалификационном турнире к Открытому чемпионату США, но только лишь для того, чтобы однажды появиться на корте, проиграть и оставить не очень хороший след и память о своем выступлении. Остальных не было и близко.

Рейтинг и результаты украинских теннисистов-мужчин в последние годы весьма удручают. И если раньше ситуацию регулярно спасал Долгополов, а еще могли преодолеть квалификацию Стаховский или Марченко, то в этом году, что называется, «все звезды сошлись». То, что Украина вообще не будет представлена в мужском теннисном турнире, факт сам по себе удручающий, а заодно и тревожный звоночек в адрес национальной теннисной Федерации – не пора ли заняться воспитанием подрастающего поколения.

Количество кортов в стране, клубов и секций, которые культивируют теннис, наконец, проводящиеся детские турниры в Украине, вроде бы вполне отвечают общепринятым мировым нормам и стандартам. А вот качество – готовый продукт – молодые теннисисты мирового уровня, как показывает практика, отсутствуют. И это при том, что подобная ситуация длится уже несколько лет. Взять, к примеру, состав национальной сборной Украины в Кубке Дэвиса, где троица Долгополов-Стаховский-Марченко практически незаменима. Есть ли шанс качественно изменить ситуацию в ближайшее время? Только стараниями специалистов высокого уровня, которых в Украине, к счастью, хватает. А значит и перспективы раскрытия больших талантов не кажутся несбыточными.

Что касается фаворитов мужского турнира, то они «стары как мир». Возглавляющие рейтинг сильнейших теннисистов мира испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, как и два десятка лет назад, являются главными фаворитами любого теннисного супертурнира. И нынешний US Open исключением не станет.

В этом году Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции (на мягком грунтовом покрытии), а Федереру покорился проводящийся на жестком харде Открытый чемпионат Австралии. И только в травяном Уимблдоне, где главными качествами являются быстрота и скорость реакции, ветераны отдали победу более молодым конкурентам. Впрочем, судя по положению в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов, которая объединяет всех ведущих игроков мира, преимущество пары ветеранов над остальными настолько велико, что иногда просто диву даешься.

Турниры на жестких и быстрых покрытиях, в отличие от мягкого грунта, всегда легче давались Федереру. И на пресс-конференции накануне старта соревнований в Нью-Йорке Роджер недвусмысленно дал понять, что и в этом году готов повторить успех 2004—2008 годов, когда пять лет подряд никому не отдавал главный приз US Open. С тех пор в Нью-Йорке прошло девять турниров и ни одного из них Федерер не выиграл. Возможно, как раз сейчас наступил тот самый момент, когда было бы неплохо «тряхнуть стариной».

Впрочем, аналитики букмекерских контор не считают фаворитом ни Надаля, ни Федерера. На ставках крупнейшей и самой авторитетной в мире William Hill лидирует серб Новак Джокович. Коэффициент на его победу составляет 3,25, в то время как у Надаля – 3,75, а у Федерера – и вовсе – 6,50 к 1.

Симпатии букмекеров понять не сложно. Несмотря на то, что ни в рейтинге (текущее седьмое место), ни в истории (Джокович выигрывал US Open в 2011 и 2015 годах) никаких намеков на возможную победу серба именно сегодня нет, предпосылки эти все-таки имеются. Во-первых, Джкокович является тем самым победителем Уимблдона-2018, одним из трех теннисистов, наряду с Федерером и Надалем, выигрывавшим турнир серии «Большого шлема» в этом году, а, во-вторых, именно Джокович выиграл крупнейший перед нынешним US Open турнир в Цинциннати, где в финале одолел самого Федерера – 6:4, 6:4. Кстати, это был юбилейный 70-й титул Джоковича в карьере.

Откроет ли он восьмой десяток своих побед на турнире в Нью-Йорке? Или «старая гвардия» вновь окажется сильнее, опытнее и мудрее в решающий момент? Ответ на эти и многие другие вопросы дадут ближайшие две недели. Город Большого яблока ждет большой теннис с участием всех лучших теннисистов мира.

Кирилл Стадниченко