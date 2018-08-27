Сборная Украины по прыжкам на батуте отказалась участвовать в чемпионате мира в России

Об этом сообщил президент российской федерации Николай Макаров.

Сборная Украины по прыжкам на батуте не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Я слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние точные заявки, и в строке напротив Украины стоит ноль», – отметил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, сообщает "Трибуна".

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В апреле министр спорта Украины Игорь Жданов заявлял о том, что Министерство спорта страны категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России.

В мае глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что запрет на выступление украинских спортсменов на территории России был снят после консультации с МОК.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 3-го по 19 ноября.