Украинские легкоатлеты заняли третье место в медальном зачете ЧЕ среди паралимпийцев
10:48, 27 августа 2018Другое
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Сборная Украины выиграла 49 медалей, из которых 19 золотых, 22 серебряные и 8 бронзовых.
УНИАН
Вчера завершился чемпионат Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев.
Сборная Украины выиграла 49 медалей, из которых 19 золотых, 22 серебряные и 8 бронзовых, сообщает paralympic.org.
Наибольшее количество медалей принесли Лейля Аджаметова (2 золота и 1 серебро), Владислав Загребельный (2 золота и 1 серебро), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасия Москаленко (2 золота) и Игорь Цветов (2 золота).
Топ-10 медального зачета:
1. Польша – 26-15-20 (61)
2. Великобритания – 20-14-16 (50)
3. Украина – 19-22-8 (49)
4. Франция – 17-13-9 (39)
5. Германия – 14-19-9 (42)
6. Испания – 8-13-7 (28)
7. Швейцария – 8-5-10 (23)
8. Финляндия – 8-4-2 (14)
9. Португалия – 7-7-3 (17)
10. Италия – 6-3-8 (17)
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