Украинские легкоатлеты заняли третье место в медальном зачете ЧЕ среди паралимпийцев

Сборная Украины выиграла 49 медалей, из которых 19 золотых, 22 серебряные и 8 бронзовых.

Вчера завершился чемпионат Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев. Сборная Украины выиграла 49 медалей, из которых 19 золотых, 22 серебряные и 8 бронзовых, сообщает paralympic.org. Наибольшее количество медалей принесли Лейля Аджаметова (2 золота и 1 серебро), Владислав Загребельный (2 золота и 1 серебро), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасия Москаленко (2 золота) и Игорь Цветов (2 золота). Топ-10 медального зачета: 1. Польша – 26-15-20 (61) 2. Великобритания – 20-14-16 (50) 3. Украина – 19-22-8 (49) 4. Франция – 17-13-9 (39) 5. Германия – 14-19-9 (42) 6. Испания – 8-13-7 (28) 7. Швейцария – 8-5-10 (23) 8. Финляндия – 8-4-2 (14) 9. Португалия – 7-7-3 (17) 10. Италия – 6-3-8 (17)

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