Мотор стал победителем Кубка Днепра-2018 по гандболу

В решающем поединке запорожане обыграли один из сильнейших клубов Европы "Виве Кельце" (Польша).

Запорожский "Мотор" стал триумфатором товарищеского турнира Кубок Днепра по гандболу, в решающем матче одолев один из сильнейших клубов Европы "Виве Кельце" (Польша).

Поляки, которые в 2016 году выигрывали Лигу чемпионов, были откровенным фаворитом поединка с "Мотором" по мнению букмекеров. Но лишь раз в первом тайме хозяева немного отпустили именитых соперников в отрыв. Однако быстро ликвидировали гандикап, а впоследствии и забрали инициативу себе. Итог игры - 32:29 - победа "Мотора", сообщает Sport Arena.

Украинская команда завершила турнир на первом месте, набрав в трех матчах 6 очков. Ранее "Мотор" добыл победы над вице-чемпионом Беларуси "СКА-Минск" и чемпионом Венгрии "Пик Сегедом".

"Мотор" в хорошем настроении завершил подготовку к официальному старту сезона. Уже в сентябре запорожцам предстоит выступить в элитном раунде Лиги чемпионов. 12 сентября украинский клуб сыграет первую встречу в рамках турнира против "ПСЖ".