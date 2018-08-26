Украинец Прима выиграл бронзу на летнем чемпионате мира по биатлону

Серебро в категории "юниоры" завоевал украинец Богдан Цымбал.

В Нове Место (Чехия) завершился чемпионат мира по летнему биатлону. В последний день соревнований были разыграны медали в мужской гонке преследования. Украинец Артем Прима завоевал бронзу, сообщает официальный сайт турнира.

Победу одержал Ондржей Моравец из Чехии, серебро досталось еще одному чешскому биатлонисту Михалу Крчмаржу.

Помимо Примы, в гонке также приняли участие еще пятеро украинских биатлонистов. Виталий Кильчицкий занял 6-е место, Сергей Семенов — 11-е, а вот Артем Тищенко и Тарас Лесюк финишировали на 29-й и 36-й строчке соответственно. Еще один украинец Дмитрий Пидручный снялся после третьей стрельбы, на которой сделал 2 промаха.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Гонка преследования. Мужчины

1. Ондржей Моравец (Чехия) – 33.52,9 (0+0+0+1)

2. Михал Крчмарж (Чехия) – 33,7 (0+0+2+0)

3. Артем Прима (Украина) – 43,0 (0+0+2+0)

Награда Примы - это вторая медаль для украинской сборной на летнем чемпионате мира. Ранее серебро в категории "юниоры" завоевал Богдан Цымбал.