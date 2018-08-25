Женская сборная Украины по волейболу вновь проиграла Греции в отборе Евро-2019

Матч завершился со счетом 3:0.

В Магнисии (Греция) завершился матч 4-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу среди женский национальных команд, в котором хозяйки площадки всухую обыграла команду Украины.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки оказывали сербезное сопротивление соперницам на протяжении первых двух партий. Но оба сета подопечные Гария Егиазарова проиграли со счетом 22:25. А в третьем сете преимущество гречанок уже было полновесным - 12:25.

Ранее, в предыдущем туре соревнований, украинки проиграли команде Греции на своей площадке, в Запорожье, также со счетом 0:3.

Таким образом, после 4-х туров соревнований у сборной Греции максимальное количество очков в турнирной таблице - 12, в то время как у команд Украины и Черногории по 6 баллов, а у Норвегии - 0.

Отборочный турнир чемпионата Европы продолжится после паузы в январе, когда сборной Украины предстоит провести домашний матч против команды Черногории и выездной - против сборной Норвегии.