Запорожский Мотор обыграл венгерский Пик-Сегед и вышел в финал гандбольного Кубка Днепра

Матч завершился со счетом 28:26 в пользу чемпиона Украины.

Запорожский «Мотор» одержал победу в тяжелейшем матче против чемпиона Венгрии «Пик Сегеда»во второй день «Кубка Днепра-2018».

Еще за 15 минут до финальной сирены хозяева уступали 16:20, но сумели вернуться в игру и оказались сильнее в концовке – 28:26, сообщает Xsport.

Героем вечера стал вратарь «Мотора» Геннадий Комок, пробить которого было чрезвычайно тяжело. Самым результативным в составе чемпионов Украины стала Павел Пачковский – 7 голов.

Победитель Кубка Днепра-2018 определится 26 августа в матче «Мотора» против триумфатора Лиги чемпионов-2016 польского «Виве Кельце», который во второй день разгромил «СКА-Минск» 40:32.

У обеих команд по две победы в двух играх. '

Матч «Пик Сегед» - «СКА-Минск» определит, кто займет 3-е место в турнире.

«Мотор» (Украина) – «Пик Сегед» (Венгрия) 28:26 (13:12)

«Мотор»: Комок, Киреев (н.в.), Терехов (н.в.); Пачковски 7, Бабичев 4, Малашинскас 4, Пуховский 3, Денисов 4, Буйненко 1, Кубатко, Козакевич 1, Шинкель 2, Кус, Пешевски 1, Сорока 1, Тютюнник (н.в.), Горига (н.в.), Касай (н.в.). Главный тренер: Патрик Ромбел.

«Пик Сегед»: Сего, Алилович, Надь (н.в.); Македа 3, Кэльманн 7, Бомбач 4, Бодо 4, Канеллас 2, Габер 2, Родригес 2, Балог 1, Банхиди 1, Сигурманнссон, Хенигман, Сунайко, Блазевич, Кашпарек, Житников. Главный тренер: Хуан Карлос Пастор.