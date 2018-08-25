Мужская сборная Украины по волейболу выиграла четвертый матч подряд отбора Евро-2019

Украинцы обыграли команду Венгрии в гостях со счетом 3:1.

В Будапеште завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Венгрии и обыграла соперника.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда вырвала победу в самой концовке тяжелейшей первой партии - 28:26, а затем уверенно переиграла оппонента во втором сете - 25:20. После этого у украинцев случился локальный кризис и поражение в третьем сете - 19:25, но в четвертой партии комнада вновь была на высоте - 26:24.

Таким образом, у сборной Украины 4 победы в 4 матчах и 11 очков из 12 возможных (победа над командой Македонии была одержана на тай-брейке - 3:2).

Команде осталось провести 2 матча в отборочном турнире Евро-2019 - в январе будущего года - и она фактически гарантировала себе 1-е место и путевку в финальный турнир чемпионата Европы.