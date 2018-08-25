Украинские биатлонисты остались без медалей во второй день летнего ЧМ

Лучший результаты наших спортсменов в спринтерских гонках - 4-е место Кильчицкого и 5-е - у Пидгрушной.

В Нове-Место (Чехия) завершился второй день Чемпионата мира по летнему биатлону, где в мужской и женской спринтерской гонках украинские спортсмены остались без медалей.

У мужчин лучший результат показал Виталий Кильчицкий - 4-е место, у женщин - Елена Пидгрушная - 5-й результат, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужской гонке вне конкуренции были хозяева соревнований. Все три призовые места заняли представители сборной Чехии - Михал Крчмарж, Ондржей Моравец и Томаш Крупчик.

Кильчицкий финишировал вслед за ними, уступив соперникам по скорости, но не допустив ни единого промаха на огневых рубежах - 23,2 секунды отставания. В Топ-10 гонки также попал Артем Прима - 7-е место - у которого также ни единого промаха при стрельбе и 45,5 секунды отставания.

В женской гонке в десятку сильнейших попали сразу четыре представительницы Украины. При этом, почти все они допустили промахи при стрельбе. Елена Пидгрушная финишировала на 5-м месте (0+1) +33,6, Анастасия Меркушина - на 7-м (2+0) +38,8, Вита Семеренко - на 8-м - (0+1) +57,6 и Юлия Журавок замкнула 10-ку лучших (0+0) +57,8.

Тройку призеров составили Паулина Фиалкова из Словакии (0+1) 21:50,9, полька Моника Хойниш (1+1) +7,2 и Галина Вишневская из Казахстана (0+0) +23,2.

Как сообщал УНИАН, накануне на ЛЧМ по биатлону сборная Украины в смешанной эстафете завоевала 4-е место, отстав от бронзового призера - сборной Польши на 0,1 секунды, что ужалось определить только с помощью фотофиниша.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 26 агвуста, мужской и женской гонками преследования.