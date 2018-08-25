Сборная Украины завоевала две медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

На счету украинцев серебро в мужской четверке каноэ и бронза в женской байдарке-двойке.

В Монтемор-у-Велью (Португалия) проходит чемпионат мира по гребеле на байдарках и каноэ где сборная Украины завоевала две медали.

На счету нашей команды серебро и бронза, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужских соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров отечественный экипаж в составе Юрия Вандюка, Олега Боровика, Андрея Рыбачока и Эдуарда Шметыла завоевал серебро. Наши спортсмены проиграли только экипажу из сборной России. Украинцы показали результат 1 минута 36,726 секунды, в то время как у россиян 1:35,606. Бронза на счету сборной Италии.

В свою очередь, у дуэта байдарочниц Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова на дистанции 200 метров 3-е место и бронзовая медаль. Украинки преодолели дистанцию за 37,294 секунды, уступив только чемпионкам мира из Германии и серебряному призеру команде Новой Зеландии.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2018 года проходит с 22 по 26 августа в Монтемор-у-Велью, Португалия. Это 45-е мировое первенство по этому виду спорта. Всего будут разыграны 30 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 13 в гребле на каноэ.