Калинина вышла в основной турнир US Open-2018

Украинка в финале квалификационных соревнований обыграла Джейми Форлис из Австралии.

В Нью-Йорке (США) завершается квалификационный турнир Открытого чемпионата США по теннису, где в одном из финалов украинка Ангелина Калинина обыграла Джейми Форлис из Австралии.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 02 часа 07 минут.

Калинина сделал 2 эйса против 1 у соперницы, допустила три двойные ошибки - столько же, сколько и Форлис, и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов (2/8 - у соперницы).

Всего же украинка выиграла 93 розыгырша мяча против 73 - у соперницы.

Калинина стала 6-й уучастницей US Open от Украины в женском оди ночном разряде. Изначально в основную сетку соревнований благодаря высокому месту в рейтинге попали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Шесть украинок в основной сетке US Open – лучший результат за последние 10 лет. В этом году Украина уже имела представительство в 5 теннисисток на Australian Open.