Сборная Украины проиграла Польше бронзу летнего ЧМ по биатлону после "фотофиниша"

Украинцы заняли обидное 4-е место в стартовой гонке соревнований.

В Нове-Место (Чехия) завершилась первая гонка чемпионата мира по летнему биатлону, где сборная Украины не сумела попасть в тройку призеров и стать медалистом турнира.

Наша команда выступала в составе Вита и Валентина Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении всей гонки сборная Украины держалась в группе лидеров, но на последнем этапе - на последней стрельбе - Пидручный не смог "закрыть" все 5 мишеней из 8 патронов, отправился на штрафной круг и лишил команду даже бронзовой медали. В финишном створе Пидручный боролся за медаль с представителем команды Польши но уступил 0,1 секунды по результатам просмотра фотофиниша.

В итоге, у нашей команды - 4-е место и отставание от победителей в 1 минуту 26,2 секунды.

Чемпионом мира в этой дисципине стала сборная России с результатом 1 час 17 минут 10,6 секунды. Призерами - команды Чехии и Польши.

Чемпионат мира по летнему биатлону проходит в Чехии с 24 по 26 августа.