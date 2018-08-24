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"Мотор" выиграл первый матч гандбольного Кубка Днепра

19:56, 24 августа 2018
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Запорожский &quot;Мотор&quot; выиграл первый матч Кубка Днепра / handball.motorsich.com

В Запорожье во Дворце спорта "Юность" завершился первый день междунадного гандбольного турнира Кубок Днепра, в котором "Мотор" обыграл СКА-Минск из Беларуси.

Матч завершился со счетом 35:30, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

Украинцы имели преимущество на протяжении всего матча, периодически отрывались от соперника на 7-8 мячей, но, в итоге, ограничились победой "+5".

Также наша команда в ходе турнира проведет в субботу-воскресенье матчи против польского "Виве Кельце" и венгерского "Пик Сегед".

Турнир в Запорожье проходит с 24 по 26 августа.

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Теги: #гандбол#Мотор Запорожье