"Мотор" выиграл первый матч гандбольного Кубка Днепра
19:56, 24 августа 2018Другое
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Сильнейшая команда Украины одолела белорусский СКА-Минск.
Запорожский "Мотор" выиграл первый матч Кубка Днепра / handball.motorsich.com
В Запорожье во Дворце спорта "Юность" завершился первый день междунадного гандбольного турнира Кубок Днепра, в котором "Мотор" обыграл СКА-Минск из Беларуси.
Матч завершился со счетом 35:30, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".
Украинцы имели преимущество на протяжении всего матча, периодически отрывались от соперника на 7-8 мячей, но, в итоге, ограничились победой "+5".
Также наша команда в ходе турнира проведет в субботу-воскресенье матчи против польского "Виве Кельце" и венгерского "Пик Сегед".
Турнир в Запорожье проходит с 24 по 26 августа.
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