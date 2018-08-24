"Мотор" выиграл первый матч гандбольного Кубка Днепра

Сильнейшая команда Украины одолела белорусский СКА-Минск.

В Запорожье во Дворце спорта "Юность" завершился первый день междунадного гандбольного турнира Кубок Днепра, в котором "Мотор" обыграл СКА-Минск из Беларуси.

Матч завершился со счетом 35:30, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

Украинцы имели преимущество на протяжении всего матча, периодически отрывались от соперника на 7-8 мячей, но, в итоге, ограничились победой "+5".

Также наша команда в ходе турнира проведет в субботу-воскресенье матчи против польского "Виве Кельце" и венгерского "Пик Сегед".

Турнир в Запорожье проходит с 24 по 26 августа.