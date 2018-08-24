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Назван состав сборной Украины по художественной гимнастике на ЧМ-2018

13:31, 24 августа 2018
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Сборную Украины в Софии представят три сильнейшие гимнастки страны / ukraine-rg.com.ua

Медали разыграют в индивидуальном первенстве (командное первенство, многоборье, финалы в отдельных видах), а также в групповом первенстве (многоборье и финалы в отдельных видах), сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

По предварительной заявке Украину представят :

Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента)

Алена Дьяченко (обруч, мяч, булавы)

Ева Мелещук (обруч, мяч, лента)

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 10 по 16 сентября.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#художественная гимнастика