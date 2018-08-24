Назван состав сборной Украины по художественной гимнастике на ЧМ-2018
13:31, 24 августа 2018Другое
39 0
Турнир пройдет в Болгарии с 10 по 16 сентября.
Сборную Украины в Софии представят три сильнейшие гимнастки страны / ukraine-rg.com.ua
Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике.
Медали разыграют в индивидуальном первенстве (командное первенство, многоборье, финалы в отдельных видах), а также в групповом первенстве (многоборье и финалы в отдельных видах), сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.
По предварительной заявке Украину представят :
Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента)
Алена Дьяченко (обруч, мяч, булавы)
Ева Мелещук (обруч, мяч, лента)
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 10 по 16 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter