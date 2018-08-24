Назван состав сборной Украины по художественной гимнастике на ЧМ-2018

Турнир пройдет в Болгарии с 10 по 16 сентября.

Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике. Медали разыграют в индивидуальном первенстве (командное первенство, многоборье, финалы в отдельных видах), а также в групповом первенстве (многоборье и финалы в отдельных видах), сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины. По предварительной заявке Украину представят : Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента) Алена Дьяченко (обруч, мяч, булавы) Ева Мелещук (обруч, мяч, лента) Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 10 по 16 сентября.

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