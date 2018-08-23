Украинка Костюк не сумела пройти в финал квалификации US Open

16-летняя спортсменка уступила в двух партиях Мари Бузковой из Чехии.

16-летняя украинка Марта Костюк прекратила выступления на турнире Большого Шлема - US Open, который проходит в Нью-Йорке. Во втором раунде квалификации молодая украинская теннисистка уступила 171-й ракетке мира Мари Бузковой из Чехии.

Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в двух сетах. Бузкова победила со счетом 6:1, 7:5, сообщает официальный сайт турнира.

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По ходу второго сета Марта уступала 0:4, но сумела сократить отставание, а при счете 2:5 отыграла матчбол. Бузкова не заработала ни одного матчбола, когда подавала на победу в девятом гейме, а затем Костюк сравняла счет (5:5). Но перевести игру на тайбрейк Марте не удалось: в 12-м гейме соперница получила еще два матчбола и реализовала первый из них.

Напомним, что в своем дебютном матче на взрослом US Open 16-летняя Костюк обыграла экс-соотечественницу Валентину Ивахненко.