Украинка Свитолина и россиянка Шарапова провели совместную тренировку в Нью-Йорке (видео)
Украинка Элина Свитолина и россиянка Мария Шарапова провели совместную открытую тренировку на нью-йоркских кортах Открытого чемпионата США.
Девушки тренировались в высоком темпе, проведя множество розыгрышей на полных скоростях. После занятия спортсменки отправились к присутствовавшим на стадионе зрителям для раздачи автографов и фотосъёмки, сообщает "Чемпионат".
Интересно, что это не первая совместная тренировка Свитолийной и Шараповой за последнее время. Перед Rogers Cup в начале августа украинка и россиянка спарринговались в Монреале.
Элина Свитолина и Мария Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды. Оба матча, последний из которых состоялся в 2015 году, завершились победами российской теннисистки.
Матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа. Элина Свитолина на турнире посеяна под 7-м номером.