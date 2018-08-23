Украинка Свитолина и россиянка Шарапова провели совместную тренировку в Нью-Йорке (видео)

Теннисистки потренировались за несколько дней до старта US Open.

Украинка Элина Свитолина и россиянка Мария Шарапова провели совместную открытую тренировку на нью-йоркских кортах Открытого чемпионата США.

Девушки тренировались в высоком темпе, проведя множество розыгрышей на полных скоростях. После занятия спортсменки отправились к присутствовавшим на стадионе зрителям для раздачи автографов и фотосъёмки, сообщает "Чемпионат".

Интересно, что это не первая совместная тренировка Свитолийной и Шараповой за последнее время. Перед Rogers Cup в начале августа украинка и россиянка спарринговались в Монреале.

Элина Свитолина и Мария Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды. Оба матча, последний из которых состоялся в 2015 году, завершились победами российской теннисистки.

Матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа. Элина Свитолина на турнире посеяна под 7-м номером.