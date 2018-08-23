Спортивный покер признали официальным видом спорта в Украине

Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта от 16 августа.

В Украине появился легальный способ поиграть на деньги: спортивный покер стал официальным видом спорта. Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа 2018 года, размещенном на сайте министерства, сообщает Страна. "Признать вид спорта в Украине "Спортивный покер", - говорится в приказе, подписанном министром Игорем Ждановым. Там также отмечается, что карточная игра вносится в Реестр признанных видов спорта пунктом "II.119. Спортивный покер".

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