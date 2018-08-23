Спортивный покер признали официальным видом спорта в Украине
13:58, 23 августа 2018Другое
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Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта от 16 августа.
Спортивный покер отныне разрешен в Украине / Azartgames.ru
В Украине появился легальный способ поиграть на деньги: спортивный покер стал официальным видом спорта.
Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа 2018 года, размещенном на сайте министерства, сообщает Страна.
"Признать вид спорта в Украине "Спортивный покер", - говорится в приказе, подписанном министром Игорем Ждановым. Там также отмечается, что карточная игра вносится в Реестр признанных видов спорта пунктом "II.119. Спортивный покер".
Покер официально признан видом спорта в Украине / dsmsu.gov.ua
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