Стаховский вылетел с US Open уже в первом круге квалификации

Украинец уступил сопернику из четвертой сотни мирового рейтинга.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил 379-му номеру мирового рейтинга Тай-Сону Квятковски из США в первом круге квалификации на US Open.

Теннисисты провели на корте 1 час и 37 минут. Счет матча - 6:4, 3:6, 6:1 - в пользу американского спортсмена, сообщает официальный сайт соревнований.

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Исход первого сета решился в пятом гейме, который украинец уступил на своих подачах. Во второй партии случился также только один брейк, однако в этот раз его автором стал украинец. При этом в решающем сете Стаховский потерял концентрацию и сразу же уступил пять геймов подряд, после чего в игру вернуться не сумел.

Напомним, накануне во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США пробилась 16-летняя украинка Марта Костюк.