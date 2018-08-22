Мужская сборная Украины по волейболу обыграла дома Венгрию в отборе ЧЕ-2019

Украинцы выиграли встречу в трех партиях.

Мужская сборная Украины по волейболу добыла третью победу в трех матчах в отборе на чемпионат Европы-2019, обыграв сборную Венгрии.

Реальную борьбу болельщики, пришедшие на арену «Юность» в Запорожье, увидели только во втором сете, по ходу которого украинцы отыгрались со счета 4:10. А вот в первой и третьей партиях превосходство украинцев не вызывало вопросов.

Чемпионат Европы-2019

Квалификация

Украина - Венгрия - 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)

Сборная Украины единолично возглавляет группу F. Следующий поединок «сине-желтые» проведут 25 августа снова против Венгрии на выезде.

Турнирная таблица:

1. Украина - 8 очков

2. Македония - 3

3. Венгрия - 3

4. Швейцария - 1.

Отметим, что сборные Македонии и Швейцарии сыграли на один матч меньше.

В финальную часть ЧЕ-2019 проходят две лучшие команды группы.