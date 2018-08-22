Мужская сборная Украины по волейболу обыграла дома Венгрию в отборе ЧЕ-2019
22:06, 22 августа 2018Другое
25 0
Украинцы выиграли встречу в трех партиях.
Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Венгрию / cev.lu
Мужская сборная Украины по волейболу добыла третью победу в трех матчах в отборе на чемпионат Европы-2019, обыграв сборную Венгрии.
Реальную борьбу болельщики, пришедшие на арену «Юность» в Запорожье, увидели только во втором сете, по ходу которого украинцы отыгрались со счета 4:10. А вот в первой и третьей партиях превосходство украинцев не вызывало вопросов.
Чемпионат Европы-2019
Квалификация
Украина - Венгрия - 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)
Сборная Украины единолично возглавляет группу F. Следующий поединок «сине-желтые» проведут 25 августа снова против Венгрии на выезде.
Турнирная таблица:
1. Украина - 8 очков
2. Македония - 3
3. Венгрия - 3
4. Швейцария - 1.
Отметим, что сборные Македонии и Швейцарии сыграли на один матч меньше.
В финальную часть ЧЕ-2019 проходят две лучшие команды группы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter