Женская сборная Украины по волейболу уступила Греции в рамках отбора ЧЕ-2019

Подопечные Гария Егиазарова потерпели первое поражение в нынешней квалификации.

Женская сборная Украины по волейболу проиграла в домашнем матче в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2019 сборной Греции. В поединке, который состоялся в Запорожье, команда Греции одержала победу - 3:0.

Гости владели преимуществом в каждой партии и завоевали три очка, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионат Европы-2019.

Квалификация

Украина - Греция - 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)

Таким образом, Греция стала единоличным лидером группы, имея в активе 9 очков. На втором месте - Украина (6 очков). Черногория и Норвегия сыграли на один матч меньше и пока не имеют ни одного балла.

Следующую игру украинки проведут 25 августа с Грецией на выезде. Еще два матча с участием нашей сборной состоятся в январе следующего года - "сине-желтые" примут дома Черногорию и отправятся в гости в Норвегию.

Из группы на ЧЕ-2019 выйдут первые две команды.