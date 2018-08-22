Президент МОК признался, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане была на грани срыва

Для этого хватило бы только заявления от одной из стран-участниц.

Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане были на грани срыва из-за соседства города с Северной Кореей, у которой напряженные отношения с США.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Спортивного функционера цитирует Insidethegames:

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«Для того, чтобы Игры были отменены, не обязательно должны были начаться военные действия. Для этого хватило бы только заявления от одной из стран, что она отказывается от участия в Олимпиаде из-за того, что ее спортсменам не будет обеспечена необходимая безопасность.

И вот как раз по этому вопросу мы вели переговоры, которые совсем не были простыми, если говорить дипломатически. Насколько мы были близки к решению об отмене Игр? Очень близки».

Напомним, единственную медаль на зимних Играх в Пхенчхане для Украины добыл фристайлист Александр Абраменко, завоевавший золото в лыжной акробатике.