Сестры Семеренко выступят в смешанной эстафете на ЧМ по летнему биатлону

Состав мужской половины команды определится сегодня вечером.

24 августа в чешском Нове-Место стартует чемпионат мира по летнему биатлону, где в первый соревновательный день состоятся смешанные эстафеты у взрослых и юниоров.

Старший тренер женской команды Андрей Прокунин эксклюзивно для XSPORT назвал имена девушек, которые представят Украину в первых гонках чемпионата.

В смешанной эстафете среди взрослых выступят Вита и Валя Семеренко, а в составе юниорской команды побегут Валерия Дмитренко и Анна Кривонос.

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"По женщинам состав определялся сугубо по количеству набранных очков за контрольные тренировки. Юниорок мы выбирали по принципу, кто больше готов к смешанной эстафете, а кто к индивидуальным гонкам", – сказал Прокунин.

Отметим, что состав мужской части смешанной эстафеты у взрослых и юниоров станет известен после вечерней тренировки 22 августа. Лучшие результаты по итогам контрольных тренировках мужской команды на сборе Обертиллиахе продемонстрировали Артем Прима и Сергей Семенов. Вероятно, именно эти два биатлониста и примут участие в эстафете. У юниоров, главными кандидатами на попадания в состав являются Богдан Цымбал и Сергей Телень.

21 августа женская сборная Украины отправилась в Нове-Место со сбора в эстонском Отепя, в свою очередь мужская команда вылетела в Чехию рейсом из Киева.

Чемпионат мира по летнему биатлону состоится с 24 по 26 августа