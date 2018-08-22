Всемирная лига WWFC проведёт турнир в Румынии

Турнир серии Road to WWFC в Румынии запланирован на 20 октября.

Всемирная лига World Warriors Fighting Championship приняла решение о проведении турнира серии Road to WWFC в Румынии, который запланирован на 20 октября.

Стоит отметить, что в прошлом турниры WWFC помимо Украины с успехом проходили в Молдове, Франции и Люксембурге, а в Румынии мероприятие под эгидой лиги состоится впервые, сообщили УНИАН в пресс-слжубе WWFC.

«Не стану скрывать, что для нас очень приятен и, вместе с тем, важен статус одного из лидеров европейских ММА. Ведь это значит, что наш труд не проходит даром и приносит результат, — отмечает президент WWFC Владимир Тесля. — В то же время, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем продолжать планомерное развитие не только в Украине, но и на международной арене. Наглядное тому свидетельство — предстоящий турнир Road to WWFC в Румынии, который пройдёт в октябре. Задумок и планов у нас по-прежнему очень много, и мы надеемся, что в будущем практика проведения международных турниров станет регулярной, что позволит вывести авторитет украинских ММА на принципиально новый уровень».

Road to WWFC — серия турниров под эгидой World Warriors Fighting Championship, целью которых является выявление среди молодых спортсменов перспективных бойцов.