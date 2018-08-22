Теннисистки оккупировали список самых богатых спортсменок мира

Американский Forbes составил рейтинг самых богатых спортсменок мира.

Восемь представительниц тенниса оказались в первой десятке самых богатых спортсменок мира.

Американский журнал Forbes составил список самых успешных в финансовом плане спортсменок, где практически не нашлось место другим видам спорта. Кроме теннисисток в ростер попали бадминтонистка (7-е место) и автогонщица (9-е).

Самой богатой спортсменкой мира оказалась Серена Уильямс с 18,1 миллиона долларов. Дарее следуют другие теннисистки: Каролин Возняцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллионов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Винус Уильямс (10,2 миллиона).

Бадминтонистка Пусарла Венката Синдху значится на 7-м месте списка - с доходом в 8,5 миллиона, а гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 миллиона - на 9-м месте.