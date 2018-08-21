Украинка Костюк в драматичном матче обыграла россиянку в 1-м круге квалификации US Open

16-летняя украинка Марта Костюк обыграла 170-ю ракетку мира, бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко, которая с 2014 года выступает за Россию.

В Нью-Йорке стартовала квалификация четвертого по счету теннисного турнира Большого Шлема в 2018 году - US Open. 16-летняя украинка Марта Костюк обыграла 170-ю ракетку мира, бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко, которая с 2014 года выступает за Россию.

Таким образом, украинка Костюк вышла во второй раунд отбора, сообщает официальный сайт турнира.

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Матч длился почти 3 часа. У Ивахненко во втором сете было 2 матч-бола, но Костюк перевела игру в третий сет. По ходу решающей партии украинка уступала 1:5, однако потом довела матч до 6:6, где у россиянки было 4 матч-бола, которые она не реализовала. На тай-брейке с первого же матч-бола Костюк добыла победный результат.

Счет матча - 4:6, 7:6, 7:6 - в пользу Марты Костюк.

Во втором круге Костюк встретится с чешкой Мари Бузковой, которая занимает 171-ю строчку в рейтинге WTA.

Отметим, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа.