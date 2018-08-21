1 сентября в Киеве состоится Олимпийский урок

Уникальная акция НОК Украины будет проходить на Оболонской Набережной.

1 сентября в Киеве на Оболонской Набережной стартует уникальная акция Национального олимпийского комитета Украины – Всеукраинский Олимпийский урок, который с 2005 года проводится по инициативе президента НОК Украины Сергея Бубки во всех регионах страны.

В этом году спортивный праздник будет посвящен III летним Юношеским Олимпийским играм, которые уже в начале октября состоятся в аргентинском Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба НОК.

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Все желающие смогут попробовать сдать олимпийские экзамены на более чем 40 спортивных площадках, принять участие в олимпийском квесте, ближе познакомиться с будущими юными участниками ЮОИ-2018 и в очередной раз встретиться с титулованными олимпийскими чемпионами и призерами.

НОК приглашает любителей спорта и здорового образа жизни на первый звонок «Олимпийского урока-2018. Экзамен в Буэнос-Айресе» 1 сентября в 15:00 на Оболонской Набережной. Участие в мероприятии бесплатное.