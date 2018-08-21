Украинский велогонщик Падун выступит на суперпрестижной многодневке "Вуэльта"

Эта гонка входит в список трех самых престижных веломногодневок мира.

Украинский велогонщик Марк Падун выступит на одной из трех самых престижных многодневок мира - "Вуэльта Испании".

Украинец будет представлен в составе команды Bahrain Merida, сообщает официальный сайт команды.

Гонка стартует в нынешнем году 25 августа и продлится до 16 сентября.

"Вуэльта Испании" входит в три самых престижных шоссейных веломногодневок планеты наряду с "Джиро Д'Италия" и "Тур де Франс".

В составе команды Bahrain Merida несомненным лидером является итальянец Винченцо Нибали. Он становился чемпионом “Вуэльты” ещё в 2010 году, а в 2013-м и 2017-м занимал второе место после, соответственно, Кристиана Хорнера (США) и Кристофера Фрума (Великобритания).