Украинский велогонщик Падун выступит на суперпрестижной многодневке "Вуэльта"
11:20, 21 августа 2018Другое
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Эта гонка входит в список трех самых престижных веломногодневок мира.
Украинский гонщик выступит в Вуэльте-2018 / teambahrainmerida.com
Украинский велогонщик Марк Падун выступит на одной из трех самых престижных многодневок мира - "Вуэльта Испании".
Украинец будет представлен в составе команды Bahrain Merida, сообщает официальный сайт команды.
Гонка стартует в нынешнем году 25 августа и продлится до 16 сентября.
"Вуэльта Испании" входит в три самых престижных шоссейных веломногодневок планеты наряду с "Джиро Д'Италия" и "Тур де Франс".
В составе команды Bahrain Merida несомненным лидером является итальянец Винченцо Нибали. Он становился чемпионом “Вуэльты” ещё в 2010 году, а в 2013-м и 2017-м занимал второе место после, соответственно, Кристиана Хорнера (США) и Кристофера Фрума (Великобритания).
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