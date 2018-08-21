Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата США

Наилучшие шансы попасть в основную сетку соревнований у Марты Костюк.

На открытом чемпионате США (US Open) по теннису определились турнирные сетки квалификации.

Среди всех представителей Украины наилучшие перспективы на этой стадии имеет Марта Костюк, сообщает Prosportua.

В мужской сетке первым соперником Сергея Стаховского будет американец Тай-Сон Квятковски. Это будет первая встреча данных теннисистов. В случае победы украинец сыграет во втором раунде либо с японцем Го Соедой, либо с ещё одним американцем Митчеллом Крюгером.

А вот что касается Ильи Марченко, то ему очень сложно будет даже в первом круге, поскольку он попал на Иво Карловича. Счёт личных встреч у них – 2:0 в пользу хорвата.

В женской сетке Марта Костюк сыграет в первом матче с россиянкой Валентиной Ивахненко. Ранее они ещё не встречались. Во втором раунде Марта может попасть либо на американку Энн Ли, либо на чешку Мари Бузкову.

Также впервые сыграют друг с другом и украинка Катарина Завацкая и американка Кристи Ан. Если Завацкая победит, то во втором раунде скорее всего получит Онс Жабер из Туниса, которая должна пройти британку Кэти Данн.

В первый раз пересекутся на корте и Ангелина Калинина с румынкой Еленой Габриэлой Руcе. В случае победы Калина выйдет на победителя матча Тереза Мартинцова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия).