Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата США
На открытом чемпионате США (US Open) по теннису определились турнирные сетки квалификации.
Среди всех представителей Украины наилучшие перспективы на этой стадии имеет Марта Костюк, сообщает Prosportua.
В мужской сетке первым соперником Сергея Стаховского будет американец Тай-Сон Квятковски. Это будет первая встреча данных теннисистов. В случае победы украинец сыграет во втором раунде либо с японцем Го Соедой, либо с ещё одним американцем Митчеллом Крюгером.
А вот что касается Ильи Марченко, то ему очень сложно будет даже в первом круге, поскольку он попал на Иво Карловича. Счёт личных встреч у них – 2:0 в пользу хорвата.
В женской сетке Марта Костюк сыграет в первом матче с россиянкой Валентиной Ивахненко. Ранее они ещё не встречались. Во втором раунде Марта может попасть либо на американку Энн Ли, либо на чешку Мари Бузкову.
Также впервые сыграют друг с другом и украинка Катарина Завацкая и американка Кристи Ан. Если Завацкая победит, то во втором раунде скорее всего получит Онс Жабер из Туниса, которая должна пройти британку Кэти Данн.
В первый раз пересекутся на корте и Ангелина Калинина с румынкой Еленой Габриэлой Руcе. В случае победы Калина выйдет на победителя матча Тереза Мартинцова (Чехия) – Ребекка Шрамкова (Словакия).