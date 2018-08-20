Серб Джокович установил уникальное достижение в теннисе

Новак Джокович стал первым игроком, побеждавшим на всех девяти турнирах серии "Мастерс".

Десятая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В финальном матче он в двух сетах обыграл вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:4. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Читайте такжеПризовой фонд US Open-2018 побьет исторический рекорд

Завоевав этот титул, Джокович стал первым игроком в истории, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».

Всего Джокович имеет 31 победу на "Мастерсах" и уступает по этому показателю только Рафаэлю Надалю (33).

Соревнования ATP "Мастерс 1000" - это серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого Шлема.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Новак Джокович выиграл Уимблдон - свой 13-й титул Большого Шлема.