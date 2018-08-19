Женская сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию в отборе к Евро-2019

Украинки набрали максимум очков после двух туров.

Женская сборная Украины по волейболу одержала вторую победу подряд в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2019. Украинки обыграли на выезде Черногорию - 3:0.

Подопечные Гария Егиазарова владели преимуществом в каждой партии и завоевали очередные три очка. Самым результативным игроком встречи стала Надежда Кодола, набравшая 19 пунктов. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионат Европы-2019.

Квалификация

Черногория - Украина - 0:3 (18:25, 14:25, 17:25)

После двух туров квалификации в активе украинок две победы. Напомним, что 15 августа "сине-желтые" с тем же счетом 3:0 одолели Норвегию.

Как сообщал УНИАН, в группе С в отборе ЧЕ-2019 сборная Украины играет с командами Норвегии, Греции и Черногории.

Следующую игру украинки проведут в среду, 22 августа дома с Грецией. Матч состоится в Запорожье. К слову, именно Украина и Греция возглавляют квартет - у обеих по 6 очков.

Из группы на ЧЕ-2019 выйдут первые две команды.