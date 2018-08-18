Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Македонию в матче отбора Евро-2019

Украинцы одержали волевую победу, уступая по партиям 0:2.

В Скопье завершился матч 2-го раунда отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Македонии.

Матч завершился со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Украинцы одержали волевую победу, отыгравшись со счето 0:2 по ходу матча.

Наши волейболисты проиграли первые две партии и поставили себя в критическое положение - 25:27 и 24:26.

Впрочем, в дальнейшем украинская команда резко взвинтила темп, у нее стали проходить комбинации и следующие две партии были уверенно выиграны с одинаковым счетом 25:20. А в решующем пятом сете - на тай-брейке - со счетом 15:12.

Таким образом, сборная Украины одержала две победы подряд на старте отбора Евро-2019. Ранее, в Запорожье, наша команды была сильнее сборной Швейцарии - 3:0.