Свитолина и Цуренко проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Цинциннати

Украинки одновременно остановились на стадии 1/4 финала.

В Цинциннати (США) в ночь на субботу прошли матчи 1/4 финала теннисного турнира WESTERN & SOUTHERN OPEN, где свои матчи одновременно проиграли обе представительницы Украины.

Леся Цуренко уступила сильнейшей теннисистке планеты, первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии, а Элина Свитолина - Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко практически без борьбы уступила Халеп, сумев взять четыре гейма в первой партии и лишь один - во второй - 4:6, 1:6.

На два гейма дольше сопротивлялась своей сопернице Элина Свитолина, но и в ее случае преимущество оппонентки было более чем очевидным - 4:6, 3:6.

Таким образом, в полуфинале турнира не будет ни одной представительницы Украины.

WESTERN & SOUTHERN OPEN проходит в Цинциннати (США) с 11 по 19 августа.