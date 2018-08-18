Свитолина и Цуренко проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Цинциннати

11:57, 18 августа 2018
Другое
59 0
Леся Цуренко проиграла в четвертьфинал в Цинциннати / btu.org.ua

В Цинциннати (США) в ночь на субботу прошли матчи 1/4 финала теннисного турнира  WESTERN & SOUTHERN OPEN, где свои матчи одновременно проиграли обе представительницы Украины.

Леся Цуренко уступила сильнейшей теннисистке планеты, первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии, а Элина Свитолина - Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко практически без борьбы уступила Халеп, сумев взять четыре гейма в первой партии и лишь один - во второй - 4:6, 1:6.

На два гейма дольше сопротивлялась своей сопернице Элина Свитолина, но и в ее случае преимущество оппонентки было более чем очевидным - 4:6, 3:6.

Таким образом, в полуфинале турнира не будет ни одной представительницы Украины. 

WESTERN & SOUTHERN OPEN проходит в Цинциннати (США) с 11 по 19 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Элина Свитолина#Леся Цуренко