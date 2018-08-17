Свитолина уверенно прошла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
20:08, 17 августа 2018Другое
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В третьем туре соревнований украинка обыграла американку Аманду Анисимову.
Элина Свитолина / REUTERS
Украинка Элина Свитолина уверенно прошла в четвертьфинал престижного теннисного турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати с призовым фондом $2,874,299.
В третьем туре соревнований Свитолина разобралась с американкой Амандой Анисимовой в двух сетах.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинской спортсменки.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Кики Бертенс (Голландия). Их матч проходит в эти минуты.
Напомним, что ранее своего участия в четвертьфинале добилась другая украинка Леся Цуренко.
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