Объявлен состав женской сборной Украины по биатлону на летний чемпионат мира и этап КМ

В составе команды остаются олимпийские чемпионки сестры Семеренко и Пидгрушная, но пока нет Юлии Джимы.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону российский специалист Андрей Прокунин рассказал о подготовке команды в летнее межчезонье, а также назвал состав команды на ближайшие главные старты.

«Определился с составом на летний чемпионат мира. В порядке рейтинга по двум гонкам это — Вита Семеренко, Валя Семеренко, Настя Меркушина, Лена Пидгрушная, Мария Кручова и Юлия Журавок», — сказал Прокунин в интервью Biathlon.com.ua.

«Что касается Абрамовой, то функционально Оля, как и Яна Бондарь, на сегодняшний день выглядят в числе лучших. Но раз уж мы пошли по пути спортивного принципа, то на чемпионат мира едут те, кто лучше проявили себя именно в этих двух отборочных стартах», - добавил специалист.

Также тренерн заглянул в будущее, в частности, упомянув о старте Кубка мира, который намечен на декабрь: «Если же говорить о первом этапе Кубка мира, мы будем ориентироваться на тех, кто заслужил место в команде по результатам прошлого сезона. Но уже на втором-третьем этапе могут быть замены, в зависимости от состояния спортсменок на тот момент. Разумеется, если не произойдет ничего экстраординарного. И этот момент заранее оговорен с девушками, чтобы не было недопонимания в ноябре».

Говоря о лидерах команды прошлых лет - Юлии Джиме и Анастасии Меркушине, Прокунин добавил:

«Юля Джима вплоть до этапов Кубка мира будет проходить подготовку с Урошем Велепецем — такая договоренность есть, сборы согласованы с федерацией. Настя Меркушина подключится к команде пораньше — на вкатке в Ленцерхайде».

Первый этап Кубка мира сезона 2018/19 состоится в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря.