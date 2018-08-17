В Украине будет создан Общественный союз деятелей физической культуры и спорта

Создание союза было инициировано с целью защиты спортсменов.

16 августа состоялось учредительное собрание Общественного союза деятелей физической культуры и спорта Украины.

Инициаторами создания общественной организации стали первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, президент ФСПУ Игорь Панин, президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Мы инициировали создание союза с целью защиты спортсменов. К сожалению, в условиях сегодняшнего дня эта проблема не решена, права спортсменов, в первую очередь, социальные, должным образом не защищены, - подчеркнул Виктор Корж. – Представители спортивной отрасли вынуждены работать в условиях отсутствия Государственной программы развития физической культуры и спорта. Также требуют урегулирования вопросы развития физической культуры и спорта в условиях децентрализации. Все эти проблемы должны решить усилиями гражданского общества путем налаживания эффективных коммуникаций с властью.

Общественный союз будет реализовывать ряд задач по пропаганде международных стандартов в сфере защиты прав спортсменов, оказание правовой помощи, мониторинга информации в отношении правонарушений, содействие реализации реформирования спорта в соответствии с лучшими образцами мировой практики, а также принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов".

Во время заседания учредительного собрания были обсуждены организационные вопросы относительно механизмов утверждение устава организации, избрание руководящих структур, налаживание эффективных коммуникаций с органами государственной власти.