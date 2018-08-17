Украинка Цуренко обыграла россиянку и вышла в 1/4 финала престижного турнира в Цинциннати

В борьбе за выход в четвертьфинал Леся Цуренко обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Украинка Леся Цуренко успешно преодолела третий раунд престижного турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати с призовым фондом в 2,874,299 долларов.

В 1/8 финала Цуренко обыграла россиянку Екатерину Макарову в двух партиях.

Цуренко провалила дебют встречи - в первом сете россиянка вела со счетом 5:1, но в итоге уступила на тай-брейке. Во второй партии полное преимущество было на стороне Леси Цуренко.

Леся Цуренко (УКРАИНА) - Екатерина Макарова (Россия) - 7:6, 6:2

Как сообщал УНИАН, в предыдущем раунде турнира Цуренко в напряженном поединке справилась с титулованной испанкой Гарбинье Мугурусой.

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Симона Халеп — Эшли Барти.