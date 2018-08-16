Украинец Ковчан завоевал серебро на международном турнире по шахматам в Дрездене

Харьковский гроссмейстер набрал 7 очков из 9-ти возможных.

Украинский шахматист Александр Ковчан взял серебро на международном турнире FIDE Open 2018, который завершился в немецком Дрездене.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

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Харьковский гроссмейстер набрал 7 очков из 9-ти возможных и разделил 1-2 места. В итоге Александр имел худший второй дополнительный коэффициент, поэтому преимущество досталось сопернику.

Кроме Александра Ковчана, участие в турнире принял Владимир Онищук из Ивано-Франковска. Он завершил соревнования с показателем в 6,5 очка и разделил 3-9 места. По дополнительному показателю украинец стал пятым.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве отметили Международный день шахмат.