В Киеве состоялся всемирный мини-футбольный Конгресс WMF

На собрание приехали делегаты из более 50 стран мира.

В Киеве состоялся Конгресс WMF (Workd Minifootball Federation) - мировой мини-футбольной федерации.

В дни проведения чемпионата Европы по мини-футболу в столицу Украины съехалось более 50 делегатов со всего мира, сообщает Sport.ua.

Главный итог собрания - утверждение календаря соревнований на ближайший год. Следовательно, с 4 по 7 октября в Праге состоится молодежный чемпионат мира среди команд в возрасте до 21 года. Регламент предусматривает участие 16 команд. Среди утвержденных участников - Австрия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Индия, Ирак, Румыния, Словакия, Швейцария и Тунис. Остальные места пока остаются вакантными.

Следующим турниром станет WMF Nessma Continental Cup 2018. Он пройдет в Тунисе с 6 по 9 декабря. Это турнир для 8 лучших команд мира по итогам континентальных первенств. Согласно регламенту его участниками станут три сборные, которые завоюют медали по итогам Чемпионата Европы в Киеве, финалисты Кубка Африки 2018 - Сенегал и Кот д'ивуар. Еще одним представителем африканского континента станет страна-хозяин соревнования - Тунис. Еще два участника будет от южноамериканского континента. Ими станут финалисты PAN AM CUP 2018 - Гватемала и Чили.

Главным турниром станет WMF WORLD CUP 2019 - чемпионат мира по мини-футболу, который в следующем году состоится в сентябре-октябре в австралийском городе Перт. Он будет проводиться среди мужчин и женщин. По результатам киевского чемпионата Европы на это соревнование поедет 8 лучших команд турнира, то есть четвертьфиналисты. Следующий же чемпионат мира после Австралии состоится в Индии.

Сборная Украины тоже имеет шанс попасть в когорту ТОП-8 Евро-2018. Для этого подопечным Николая Костенко нужно побеждать сборную Черногории. Матч состоится сегодня, 16 июня, на Гидропарк-Арене. Начало игры в 20:00.

Украинская делегация, кстати, тоже представлена на конгрессе тремя участниками - президентом Федерации мини-футбола Украины Евгением Донцовым, ее исполнительным директором Александром Онопко и директором хост-арены Евро-2018 в Гидропарке Сергеем Харченко. Украинская федерация сейчас находится на стадии оформления документов на принятие в члены WMF - мировой мини-футбольной федерации.