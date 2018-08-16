Украинка Цуренко обыграла испанку Мугурусу на престижном теннисном турнире в Цинциннати
00:55, 16 августа 2018Другое
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Леся Цуренко пробилась в третий круг соревнований.
Леся Цуренко / btu.org.ua
Во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила 9-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.
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Цуренко проиграла первый сет – 2:6, однако после этого выиграла две партии – 6:4, 6:4.
В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.
Как сообщал УНИАН, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина упала в рейтинге WTA, вылетев из топ-5.
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