Мужская сборная Украины по волейболу успешно стартовала в квалификации Евро-2019

20:31, 15 августа 2018
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Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Швейцарию / cev.lu

Сборная Украины с победы начала выступления в квалификации. В первом матче подопечные Угиса Крастиньша обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:0. 

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик "сине-желтых" Ян Ерещенко, набравший 20 очков, сообщает официальный сайт турнира.

Чемпионат Европы-2019.

Квалификация

Украина – Швейцария – 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

В группе F, где выступает сборная Украины, ее соперниками являются сборные Швейцарии, Венгрии и Македонии. 

Следующий матч сборная Украины проведет в субботу, 18 августа, на выезде против Македонии.   

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Теги: #сборная Украины по волейболу