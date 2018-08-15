Мужская сборная Украины по волейболу успешно стартовала в квалификации Евро-2019

Дома украинцы обыграли Швейцарию.

В Запорожье состоялся первый матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по волейболу-2019 среди мужчин.

Сборная Украины с победы начала выступления в квалификации. В первом матче подопечные Угиса Крастиньша обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:0.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик "сине-желтых" Ян Ерещенко, набравший 20 очков, сообщает официальный сайт турнира.

Чемпионат Европы-2019.

Квалификация

Украина – Швейцария – 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

В группе F, где выступает сборная Украины, ее соперниками являются сборные Швейцарии, Венгрии и Македонии.

Следующий матч сборная Украины проведет в субботу, 18 августа, на выезде против Македонии.