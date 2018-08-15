Женская сборная Украины по волейболу обыграла дома Норвегию в отборе к ЧЕ-2019
18:39, 15 августа 2018Другое
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Украинки стартовали в квалификации на первенство континента.
Украина - Норвегия - 3:0 / cev.lu
В Запорожье стартовал отборочный этап к чемпионату Европы-2019 среди женских команд. В первом матче сборная Украины уверенно обыграла команду Норвегии со счетом 3:0.
Самым результативным игроком встречи стала украинка Светлана Дорсман, набравшая 13 очков, сообщает официальный сайт турнира.
Чемпионат Европы-2019.
Квалификация
Украина – Норвегия – 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)
В группе С в рамках отбора ЧЕ-2019 сборная Украины играет с командами Норвегии, Греции и Черногории. Следующую игру "сине-желтые" проведут на выезде, 19 августа, с Черногорией.
Из группы на ЧЕ-2019 выйдут первые две команды.
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