Женская сборная Украины по волейболу обыграла дома Норвегию в отборе к ЧЕ-2019

Украинки стартовали в квалификации на первенство континента.

В Запорожье стартовал отборочный этап к чемпионату Европы-2019 среди женских команд. В первом матче сборная Украины уверенно обыграла команду Норвегии со счетом 3:0.

Самым результативным игроком встречи стала украинка Светлана Дорсман, набравшая 13 очков, сообщает официальный сайт турнира.

Чемпионат Европы-2019.

Квалификация

Украина – Норвегия – 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)

В группе С в рамках отбора ЧЕ-2019 сборная Украины играет с командами Норвегии, Греции и Черногории. Следующую игру "сине-желтые" проведут на выезде, 19 августа, с Черногорией.

Из группы на ЧЕ-2019 выйдут первые две команды.