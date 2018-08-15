Свитолина выиграла у россиянки Кузнецовой на старте теннисного турнира в Цинциннати

Игра получилась тяжелой, матч завершился победой украински в трех партиях.

В американском Цинциннати завершился матч 2-го круга теннисного турнира WESTERN & SOUTHERN OPEN, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Светлану Кузнецову из России.

Матч завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч получился очень упорным и длился почти 3 часа. В первом сете украинка сломила сопротивление соперницы на тай-брейке - 7:1, вторую проиграла уже в "основное время", но третью партию выиграла с тем же счетом, что соперница вторую.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) - Петра Мартич (Словакия). Матч состоится в среду поздно вечером по киевскому времени.

Также сегодня состоится еще один матч 1/16 финала, в котором Леся Цуренко будет противостоять Гарбинье Мугуруза из Испании.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа.