Олимпийский чемпион Барселоны-1992 возглавил сборную Украины по гандболу

Сергей Бебешко будет работать с национальной командой родной страны.

Cборную Украины по гандболу возглавил титулованный украинский игрок и тренер Сергей Бебешко, в составе сборной СНГ побеждавший на Олимпийских играх-1992 года.

В прошлом сезоне Сергей Бебешко возглавлял брестский БГК имени Мешкова, с которым выиграл чемпионат Беларуси, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала плей-офф. Информацию о назначении Бебешко для XSPORT подтвердила член исполкома Федерации гандбола Украины Зинаида Турчина.

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Ассистентом нового главного тренера сборной Украины станет Николай Степанец, ранее возглавлявший запорожский «Мотор». Осенью 2018-го сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы-2020. Соперниками команды Бебешко станут сборные Дании, Черногории и Фарерских островов.